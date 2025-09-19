ФНС начала рассылать уведомления на уплату налогов физлицам

«В течение ближайшего месяца планируется направить 66,5 миллиона таких уведомлений. Из них порядка 45 миллионов — в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к этим сервисам. Остальным налогоплательщикам — по почте заказными письмами. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 410 миллиардов рублей», —говорится в сообщении.