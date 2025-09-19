ФНС начала рассылать уведомления на уплату налогов физлицам

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать уведомления на уплату налогов физлиц за 2024 год, общий объем начислений налогов на имущество составил 410 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«В течение ближайшего месяца планируется направить 66,5 миллиона таких уведомлений. Из них порядка 45 миллионов — в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к этим сервисам. Остальным налогоплательщикам — по почте заказными письмами. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 410 миллиардов рублей», —говорится в сообщении.
«Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году», — отмечается там.
«При расчете налога применен перечень легковых автомобилей средней стоимостью от десяти миллионов рублей за 2024 год, размещенный на сайте Минпромторга России. Применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортных средств», — отмечается на промостранице на сайте ФНС.
Как отмечается, по земельному налогу применена новая кадастровая стоимость земельных участков, определенная в результате проведенного в 2022 году тура государственной кадастровой оценки земель, вступившего в силу для целей налогообложения в полном объеме с 1 января 2024-го.
«Налоги, указанные в уведомлениях за 2024 год, необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2025 года. Исключение — налогоплательщики на отдельных территориях Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев постановлениями правительства РФ», — указывает ФНС.