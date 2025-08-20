Fitch дал прогноз, где останется 1 млн работников с Украины в случае мира

Беженцы с Украины, работающие в Польше, даже при окончании конфликта Киева и Москвы вряд ли вернутся на родину, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch, передает Reuters.
Речь идет примерно об 1 млн человек, которые уехали после начала военной операции. До этого момента в Польше проживали, по разным оценкам, еще от нескольких сотен тысяч до миллиона с лишним украинцев.
«Они очень хорошо интегрированы в польский рынок труда. Так что даже если завтра будет достигнуто прекращение огня, мы действительно не ожидаем возвращения такого большого числа украинских беженцев в Украину», — заявил Reuters аналитик Fitch по Польше Милан Трайкович.
По его словам, большинство этих людей останутся в Польше и будут «способствовать развитию польского рынка труда и росту ВВП, а также, конечно, другим макроэкономическим и фискальным показателям».
Fitch отмечает, что польская экономика — одна из самых быстрорастущих в Европе. В этом и следующем году агентство прогнозирует рост по 3%, в 2027-м — 3,1% в 2027 году. Польское правительство ожидает роста в 3,4, 3,5 и 3,0% соответственно, указывает Reuters. Рост экономики должен позволить Польше победить бюджетный дефицит, который в этом году, предварительно, составит 6,6% и снизится к 2028-му до 4−4,5%, как считают в Fitch.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в конце июля оценило число украинцев, покинувших родину, в 5,6 млн человек, из них в Европе — 5,1 млн. Из этого количества более чем по 1 млн находятся в Германии и Польше.