Финская Fortum сохранила намерение не возвращаться в Россию

25 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций «Юнипро», принадлежавших германскому концерну Uniper, и 98,23% акций «Фортума», которыми владела финская группа Fortum, переданы во внешнее управление Росимуществом. Эта мера была принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. 27 февраля 2024 года Fortum сообщил, что начал арбитражное разбирательство против России и будет требовать компенсации за свои активы.