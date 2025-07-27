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Финляндия лишилась высокого кредитного рейтинга впервые за 30 лет

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило на одну ступень кредитный рейтинг Финляндии: с AA+ до AA.

Источник: Газета.Ру

Это первое за последние 30 лет «движение вниз» показателя Финляндии по шкале кредитного доверия.

Сейчас североевропейская страна опустилась на третью ступень в шкале кредитного доверия, впервые с 1996 года.

Как пишет РБК, прогноз по Финляндии в ближайшее время обновит и другое крупное рейтинговое агентство — Moody’s — пересмотр оценки намечен на 12 декабря. Если ситуация не улучшится, стране может грозить ещё одно понижение рейтинга.

Главный фактор снижения в рейтинге — стремительный рост государственного долга. Как прогнозирует Fitch долг государства может превысить 90 % от ВВП уже к 2029 году, в то время как у большинства стран с аналогичным рейтингом этот показатель не превышает 50%.

Как отмечают аналитики, это ставит Финляндию в более уязвимое положение перед внешними экономическими угрозами.

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