Разворот рубля на Аляску: будущее валюты определили на месяцы вперед

Финансовые эксперты указывают, что дальнейшая динамика будет зависеть не столько от самой встречи, сколько от последующих шагов сторон. В случае постепенного снятия санкций курс способен укрепиться в диапазон 78−79 рублей за доллар, а при благоприятной конъюнктуре нефти и вовсе приблизиться к отметке 77. Однако сценарий обратного давления тоже остается в силе: новые ограничения или ухудшение политического климата способны отправить рубль к уровням выше 90, а в стрессовом сценарии даже приблизить его к 100.