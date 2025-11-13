Ричмонд
Финансист спрогнозировал ставки по потребкредитам на 2026 год

Ставки по потребительским кредитам в России снизятся до 27% в 2026 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
«Ставки по потребзаймам сильно различаются в зависимости от срока. Ставки по потребкредитам до одного года значительно выше ключевой ставки — около 28,5%. И они слабо реагируют на динамику ключевой ставки. Весь 2025 год они находились на данном уровне и, вероятнее всего, там останутся в следующем году. Либо спустятся ближе к 27%. Это связано с высокими рисками, ростом просрочек, низкими ожиданиями по поводу роста доходов населения», — подчеркнул Селезнев.

Среднесрочные ставки по потребительским кредитам на срок свыше одного года находятся вблизи уровня ключевой ставки с разницей примерно в 0,5 процентного пункта.

По оценке финансиста, в следующем году средняя стоимость таких займов, вероятно, снизится до 14−15% годовых. Это происходит на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики: 24 октября Банк России в четвертый раз за 2025 год понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

