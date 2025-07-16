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Финансист спрогнозировал, когда ставки по ипотеке снизятся до 10%

Ставки по рыночной ипотеке могут вернуться на уровень 10−12% в 2027 году при ключевой ставке в 7−10%. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«ЦБ ожидает (и в целом на рынке есть консенсус, что это возможно) снижение ключевой ставки к концу этого года в районе 15%, еще через год она может достигнуть 12%, а еще через год должна вернуться в обычный для нее диапазон 7−10%. Соответственно, рыночные ставки по ипотеке тоже будут снижаться с нынешних 22−25% в район 17% (уже в этом году), к 15% еще через год и к 10−12% еще через год, где она чаще всего и находилась в предыдущие десятилетия», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что ставки по ипотеке на покупку новостроек будут ниже. Однако стоимость таких объектов обычно выше, чем во вторичном жилье.

Кроме того, напомнил он, по госпрограммам можно взять ипотеку под 6% уже сейчас.

Вне госпрограмм, вероятно, однозначные ставки будут только с субсидиями от застройщиков — то есть через банки-партнеры, не самые востребованные комплексы, не самые покупаемые квартиры, заключил Селезнев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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