Финансист спрогнозировал, когда ставки по ипотеке снизятся до 10%

«ЦБ ожидает (и в целом на рынке есть консенсус, что это возможно) снижение ключевой ставки к концу этого года в районе 15%, еще через год она может достигнуть 12%, а еще через год должна вернуться в обычный для нее диапазон 7−10%. Соответственно, рыночные ставки по ипотеке тоже будут снижаться с нынешних 22−25% в район 17% (уже в этом году), к 15% еще через год и к 10−12% еще через год, где она чаще всего и находилась в предыдущие десятилетия», — сказал он «Газете.Ru».