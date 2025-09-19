Финансист: переплаты по ипотеке резко сократились после снижения ключевой ставки

«При ставке 25% (которая соответствовала июню 2025 года при ключевой ставке ЦБ 18%) и с учетом средней стоимости квартиры в Москве в размере 25 млн рублей переплата по ипотеке на 20 лет составила бы примерно 90,8 млн рублей, а ежемесячный платеж — 472 тыс. рублей. Чтобы такую ипотеку одобрили, рекомендованный доход должен быть около 964 тыс. рублей в месяц», — отметил «Газете.Ru» Овечкин.
По его словам, на сентябрь 2025 года при ключевой ставке в 17% снижение ипотечной ставки до 22,4% приводит к уменьшению переплаты до 77,8 млн рублей, а ежемесячный платеж снижается до 418 тысяч рублей. Для такого платежа рекомендованный доход составляет около 856 тысяч рублей в месяц.
ЦБ 12 сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых.
Ранее исследование медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования жизни» показало, что более половины опрошенных россиян, а именно 55%, готовы ежемесячно откладывать на первый взнос по ипотеке до 30 тысяч рублей. При этом 22% респондентов планируют накапливать от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, 12% — от 50 до 100 тысяч рублей, а 11% готовы направлять на эту цель свыше 100 тысяч рублей. Большинство участников опроса, 79%, формируют или будут формировать накопления за счет заработной платы. Еще 11% намерены использовать доходы от вкладов и накопительных счетов, 6% рассматривают инвестиционные инструменты, а 4% — полисы накопительного страхования жизни.
