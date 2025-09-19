Финансист: переплаты по ипотеке резко сократились после снижения ключевой ставки

Ранее исследование медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования жизни» показало, что более половины опрошенных россиян, а именно 55%, готовы ежемесячно откладывать на первый взнос по ипотеке до 30 тысяч рублей. При этом 22% респондентов планируют накапливать от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, 12% — от 50 до 100 тысяч рублей, а 11% готовы направлять на эту цель свыше 100 тысяч рублей. Большинство участников опроса, 79%, формируют или будут формировать накопления за счет заработной платы. Еще 11% намерены использовать доходы от вкладов и накопительных счетов, 6% рассматривают инвестиционные инструменты, а 4% — полисы накопительного страхования жизни.