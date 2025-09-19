Финансист разъяснила новый порядок взыскания задолженностей с физлиц

Согласно новому порядку, сообщила Леонова, физические лица без статуса индивидуального предпринимателя, имеющие долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам, будут уведомляться о бесспорной задолженности.
«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — рассказала она агентству «Прайм».
Бесспорной задолженность считается в том случае, если налогоплательщик не оспаривал ее, не подавая заявление о перерасчете или жалобу на решение налогового органа.
Для принятия решения о взыскании задолженности и направления уведомления гражданину у налоговых органов будет шесть месяцев с момента истечения срока исполнения требования об уплате. Уведомление будет направляться через личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуги, а при невозможности — по почте заказным письмом. При этом физическое лицо в любой момент до взыскания сохраняет право оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу.
По словам Леоновой, такой порядок призван разгрузить судебную систему и сократить количество рассматриваемых дел, поскольку взыскание в судебном порядке является более длительным процессом. Во избежание рисков рекомендуется регулярно отслеживать информацию в цифровых сервисах, чтобы иметь возможность своевременно оспорить долг.
