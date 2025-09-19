Финансист разъяснила новый порядок взыскания задолженностей с физлиц

Для принятия решения о взыскании задолженности и направления уведомления гражданину у налоговых органов будет шесть месяцев с момента истечения срока исполнения требования об уплате. Уведомление будет направляться через личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуги, а при невозможности — по почте заказным письмом. При этом физическое лицо в любой момент до взыскания сохраняет право оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу.