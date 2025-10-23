Ричмонд
Финансист рассказал, сколько денег можно снять с карты

Финансист Хачатурян: лимиты на снятие наличных в банкомате изменились.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. С 1 сентября 2025 года обновились лимиты для снятия наличных в банкомате. О каких суммах сейчас идет речь и что делать, если вам нужно больше, агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

«Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», — рассказал он.

Кроме того, бывают лимиты снятия средств за одну операцию, снятия по QR-коду. Они зависят от условий банка и статуса клиента.

Введенные с начала осени нормы ограничивают ежедневное снятие 50 тысячами или 100 тысячами рублей, если есть подозрения на мошенничество. Чтобы увеличить лимит, нужно обратиться в банк, заключил Хачатурян.

