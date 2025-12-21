Ричмонд
Финансист рассказал о причинах отказа банков в отсрочке по долгу

Увеличение числа отказов банков по заявкам на реструктуризацию кредитов объясняется финансовыми трудностями заемщиков и увеличением числа таких заявок, а не самоуправством банковского учреждения. Об этом 20 декабря сообщил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«Это механизм поддержки в сложной жизненной ситуации. Банки обязаны обеспечивать баланс интересов вкладчиков и инвесторов, соответствовать регуляторным нормам», — отметил Алексей Войлуков в беседе с агентством «Прайм».

Войлуков также подчеркнул, что не все заемщики соответствуют установленным законом условиям для реструктуризации. Для получения такой помощи заемщики обязаны документально подтвердить снижение официального дохода на 30%, при этом не учитывается неофициальный доход. Кроме того, есть ограничения по максимальной сумме долга.

Эксперт отметил, что закон строго регулирует процесс реструктуризации кредитов, ограничивает количество обращений и формализует основания для принятия решений.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота 8 декабря рассказал, что правила потребительских рассрочек ужесточили из-за риска увеличения кредитной нагрузки на население. По словам специалиста, проблема состояла в том, что контроль за этим инструментом со стороны Центробанка (ЦБ) был достаточно мягким.

Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше