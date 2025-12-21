Финансист рассказал о причинах отказа банков в отсрочке по долгу

Войлуков также подчеркнул, что не все заемщики соответствуют установленным законом условиям для реструктуризации. Для получения такой помощи заемщики обязаны документально подтвердить снижение официального дохода на 30%, при этом не учитывается неофициальный доход. Кроме того, есть ограничения по максимальной сумме долга.