Финансист рассказал, когда кредиты станут выгодными

Окно с кредитами по низким ставкам откроется не ранее середины 2026 года, спрогнозировал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

«В текущих условиях высоких ставок (ключевая ставка 16,5% означает высокие ставки и по кредитам), сейчас брать нецелевые потребкредиты или ипотеку без субсидирования (льготные программы) невыгодно. Ставки по кредитам начнут существенно снижаться только после того, как Банк России перейдет к более активному циклу смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году. Это связано с более лояльным прогнозом ЦБ на 2026 год, который предполагает сохранение средней ключевой ставки в диапазоне 13−15%», — подчеркнул Трепольский.

Он сообщил, что к концу 2025 года, ближе к зиме, ставки по кредитам могут снизиться, но незначительно — лишь на 0,5−1,0 процентного пункта, следуя за ключевой ставкой.

В этих условиях при отсутствии острой необходимости с оформлением кредитов лучше повременить. Исключение — льготные программы ипотеки с государственной поддержкой, подытожил специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

