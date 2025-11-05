Финансист рассказал, когда кредиты станут выгодными

«В текущих условиях высоких ставок (ключевая ставка 16,5% означает высокие ставки и по кредитам), сейчас брать нецелевые потребкредиты или ипотеку без субсидирования (льготные программы) невыгодно. Ставки по кредитам начнут существенно снижаться только после того, как Банк России перейдет к более активному циклу смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году. Это связано с более лояльным прогнозом ЦБ на 2026 год, который предполагает сохранение средней ключевой ставки в диапазоне 13−15%», — подчеркнул Трепольский.