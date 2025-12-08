Эксперт рассказал, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки

«Для рынка новостроек этот “эффект Долиной” является мощным драйвером продаж. Ситуация с Долиной стала лучшей рекламой для девелоперов. Покупая квартиру у застройщика (юридического лица) через эскроу-счет, покупатель практически на 100% застрахован от схемы “продавец был под гипнозом/мошенниками”. Застройщик не может прийти в суд через полгода и сказать, что менеджер отдела продаж подписал договор под влиянием телефонных аферистов. В январе-феврале 2026 года часть спроса (примерно 10−15%) перетечет со вторичного рынка на первичный именно из-за соображений юридической чистоты», — подчеркнул Трепольский.
По мнению эксперта, покупатели готовы переплачивать за квартиры в новостройках, лишь бы избежать сделок с живыми продавцами на вторичном рынке. Эта тенденция поддержит цены на новое жилье и не позволит им снизиться даже на фоне дорогих ипотечных кредитов. «Эффект Долиной» формирует для новостроек дополнительную ценность как для активов без потенциального юридического прошлого.
Под «эффектом Долиной» понимается мошенническая схема, при которой продавец квартиры после получения денег и регистрации сделки через суд добивается признания ее недействительной. Он заявляет, что стал жертвой обмана и подписал документы под давлением или введением в заблуждение. Если суд встает на сторону истца, договор расторгается. Квартира возвращается прежнему владельцу, а покупатель теряет и жилье, и деньги, которые к тому моменту обычно уже невозможно вернуть.
Термин возник на основе истории с певицей Ларисой Долиной, которая в августе 2024 года через суд вернула себе проданную квартиру, не возвращая средств покупательнице.
