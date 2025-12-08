Эксперт рассказал, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки

Под «эффектом Долиной» понимается мошенническая схема, при которой продавец квартиры после получения денег и регистрации сделки через суд добивается признания ее недействительной. Он заявляет, что стал жертвой обмана и подписал документы под давлением или введением в заблуждение. Если суд встает на сторону истца, договор расторгается. Квартира возвращается прежнему владельцу, а покупатель теряет и жилье, и деньги, которые к тому моменту обычно уже невозможно вернуть.