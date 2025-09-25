Россиян научили, как сберечь деньги при обвале валют

В качестве альтернативных инструментов для хеджирования рисков рассматриваются валюты дружественных стран, драгоценные металлы и товарные активы.
«Дружественные валюты остаются наиболее доступным решением. Юань, рупия, лира, дирхам ОАЭ обеспечивают диверсификацию валютной корзины, хотя их волатильность может превышать доллар и евро. Важно учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов», — сообщила финансист.
Драгоценные металлы, в частности золото, традиционно служат защитой от инфляции и валютной нестабильности. Такие металлы, как палладий и платина, учитывая сильные позиции России на мировых рынках, также могут обеспечивать дополнительную устойчивость.
Товарные активы, к которым относятся нефть, газ, металлы и зерновые, являются инструментом хеджирования для российской экономики, поскольку рост их цен часто компенсирует ослабление национальной валюты.
«Ключевая проблема — это ограниченная ликвидность альтернативных инструментов на российском рынке. Валюты дружественных стран могут демонстрировать высокую корреляцию с рублем в кризисные периоды, снижая эффективность хеджирования», — рассказала Асяева.
Недвижимость в стабильных юрисдикциях хоть и обеспечивает защиту от инфляции, но требует значительных капиталовложений и обладает низкой ликвидностью. С практической точки зрения рекомендуется диверсифицировать средства, распределяя их по разным активам. Примерная структура может включать 30−40% в дружественных валютах, 20−30% в драгоценных металлах и еще 20−30% в товарных активах и недвижимости. Конкретные пропорции должны определяться индивидуально, с учетом личных финансовых целей, временного горизонта и объема капитала.
Ключевым принципом для инвесторов является избежание концентрации рисков в одном инструменте и необходимость регулярного пересмотра инвестиционного портфеля в соответствии с изменяющейся геополитической обстановкой, заключила финансист.
