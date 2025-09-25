Россиян научили, как сберечь деньги при обвале валют

Недвижимость в стабильных юрисдикциях хоть и обеспечивает защиту от инфляции, но требует значительных капиталовложений и обладает низкой ликвидностью. С практической точки зрения рекомендуется диверсифицировать средства, распределяя их по разным активам. Примерная структура может включать 30−40% в дружественных валютах, 20−30% в драгоценных металлах и еще 20−30% в товарных активах и недвижимости. Конкретные пропорции должны определяться индивидуально, с учетом личных финансовых целей, временного горизонта и объема капитала.