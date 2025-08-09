Финансист раскрыл три сценария для рубля после переговоров России и США

По его словам, можно выделить три основных сценария для нацвалюты — от укрепления до падения. Первый сценарий — позитивный.
«Если переговоры приведут к заметной деэскалации напряжённости, появятся совместные заявления о восстановлении диалога по ключевым вопросам, включая Украину, торговлю и энергорынки, это может спровоцировать существенное укрепление рубля», — сказал эксперт.
В этом случае курс может закрепиться в районе 78−83 рубля за доллар и даже временно опуститься к 77−80 рублям.
Наиболее вероятен нейтральный сценарий — итоги переговоров окажутся расплывчатыми, и рубль продолжит плавное ослабление в район 80−86 за доллар со сдвигом к 88−89 в начале осени. В этом случае обойдется без резких скачков.
И, наконец, пессимистичный сценарий — резкое ослабление рубля в случае провала переговоров и усиления санкций против России. В этом случае доллар может пробить отметку 90 рублей и устремиться к 100−110 на фоне биржевой паники, заключил Шахурин.