Финансист раскритиковал признание квартир бесхозными за пустоту

«С точки зрения государства, обязательная регистрация позволила бы отчасти обелить рынок аренды и увеличить поступления от имущественных налогов. Меры могли бы стимулировать собственников либо продавать лишние квадратные метры, что охладило бы рынок и умерило цены, либо выводить жилье в легальный арендный сектор, увеличивая предложение. Однако рисков в таком подходе больше, чем плюсов. Ключевое опасение касается вмешательства в право частной собственности, которое закреплено Конституцией. Признание квартиры “бесхозной” на основании того, что собственник не проживает в ней или не передал данные в реестр, создает опасный прецедент и подрывает гарантии владения имуществом», — отметил Трепольский.