Временный заезд: в России предрекли снижение цен на аренду квартир

«На рынке аренды действует сильная сезонность, и декабрь — это, как правило, период низкой активности. По отношению к октябрю и ноябрю, изменение арендных ставок, вероятно, будет находиться в диапазоне от −1% до +1%. В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), где спрос более устойчив, ставки могут незначительно вырасти (до 1%) или стабилизироваться», — подчеркнулТрепольский.
По его словам, в региональных центрах после завершения учебного года и миграционных потоков возможно небольшое снижение цен до одного процента.
По мнению эксперта, такая динамика стоимости аренды объясняется смещением спроса на жилье из-за высоких ипотечных ставок. Высокая ключевая ставка на уровне 16,5 процента и ужесточение условий по льготным ипотечным программам привели к тому, что значительная часть потенциальных покупателей вынуждена откладывать покупку и выходить на рынок аренды. Этот фактор вызвал значительный рост арендных ставок на протяжении 2025 года, где годовой рост может составить от 15 до 25 процентов.
