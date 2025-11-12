Ричмонд
Временный заезд: в России предрекли снижение цен на аренду квартир

Цены на аренду в Москве и Петербурге повысятся на 1%в декабре, в других регионах России аренда, напротив, подешевеет на 1%. Такой прогноз дал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail

Согласно прогнозу, цены на аренду однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир в декабре 2025 года ожидают стагнацию или небольшое сезонное снижение после пикового роста в августе-сентябре.

«На рынке аренды действует сильная сезонность, и декабрь — это, как правило, период низкой активности. По отношению к октябрю и ноябрю, изменение арендных ставок, вероятно, будет находиться в диапазоне от −1% до +1%. В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), где спрос более устойчив, ставки могут незначительно вырасти (до 1%) или стабилизироваться», — подчеркнулТрепольский.

По его словам, в региональных центрах после завершения учебного года и миграционных потоков возможно небольшое снижение цен до одного процента.

По мнению эксперта, такая динамика стоимости аренды объясняется смещением спроса на жилье из-за высоких ипотечных ставок. Высокая ключевая ставка на уровне 16,5 процента и ужесточение условий по льготным ипотечным программам привели к тому, что значительная часть потенциальных покупателей вынуждена откладывать покупку и выходить на рынок аренды. Этот фактор вызвал значительный рост арендных ставок на протяжении 2025 года, где годовой рост может составить от 15 до 25 процентов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

