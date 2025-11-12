Временный заезд: в России предрекли снижение цен на аренду квартир

По мнению эксперта, такая динамика стоимости аренды объясняется смещением спроса на жилье из-за высоких ипотечных ставок. Высокая ключевая ставка на уровне 16,5 процента и ужесточение условий по льготным ипотечным программам привели к тому, что значительная часть потенциальных покупателей вынуждена откладывать покупку и выходить на рынок аренды. Этот фактор вызвал значительный рост арендных ставок на протяжении 2025 года, где годовой рост может составить от 15 до 25 процентов.