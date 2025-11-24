Финансист предупредил об опасной миграции на рынке вкладов

Согласно данным Банка России, в сентябре наблюдалась тенденция оттока средств вкладчиков из ряда крупных банков в другие кредитные организации. Однако такая миграция зачастую сопряжена с серьезными финансовыми рисками. Основная опасность заключается в досрочном закрытии предыдущего вклада. В этом случае банк производит перерасчет всех уплаченных процентов по значительно более низкой ставке до востребования, обычно составляющей 0,01%. Это приводит к вычету уже полученного дохода из тела вклада, и в итоге общая доходность даже с учетом нового, более выгодного предложения оказывается ниже ожидаемой.