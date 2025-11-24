Финансист предупредил об опасной миграции на рынке вкладов

«Эти изменения связаны с тем, что вкладчики забирают денежные средства из одних банков и перекладывают в другие в поисках более выгодных вариантов. Однако досрочное закрытие вклада приведет к потере уже накопленных процентов», — отметила Горбунова.
Согласно данным Банка России, в сентябре наблюдалась тенденция оттока средств вкладчиков из ряда крупных банков в другие кредитные организации. Однако такая миграция зачастую сопряжена с серьезными финансовыми рисками. Основная опасность заключается в досрочном закрытии предыдущего вклада. В этом случае банк производит перерасчет всех уплаченных процентов по значительно более низкой ставке до востребования, обычно составляющей 0,01%. Это приводит к вычету уже полученного дохода из тела вклада, и в итоге общая доходность даже с учетом нового, более выгодного предложения оказывается ниже ожидаемой.
Следует также учитывать, что заманчиво высокие ставки обычно носят ограниченный по времени действие характер — они редко действуют дольше трех-шести месяцев. По истечении этого срока вклад приходится переоформлять уже по стандартным, более низким процентам. Кроме того, для получения рекламируемой доходности банки нередко выдвигают специальные условия, такие как обязательное участие в программах долгосрочных сбережений, оформление платных подписок или поддержание крупного неснижаемого остатка, на что важно обращать внимание при подписании договора.
Отдельным тревожным сигналом являются экстремально высокие ставки по депозитам, поскольку они могут свидетельствовать о дефиците ликвидности у банка и его потенциальных финансовых проблемах, что в конечном счете грозит отзывом лицензии.
«Таким образом, досрочное закрытие вклада и открытие нового в другом банке в большинстве случаев сейчас не выгодно вкладчику», — заключила Горбунова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».