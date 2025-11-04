Финансист сравнил выгоду от аренды и покупки квартиры в 2026 году

«Это зависит от региона проживания (работы) и имеющейся суммы на руках. В большинстве случаев аренда гораздо экономнее. Вы платите арендодателю в год около 4—6% стоимости квартиры. Даже если у вас есть вся сумма для покупки жилья, вам все равно получается выгоднее снимать: деньги, положенные на счет в банке, с запасом покрывают и расходы на аренду, и удорожание квартиры», — подчеркнул Селезнев.
По словам эксперта, вложение 10 млн рублей в депозит под 15−17% годовых будет приносить 120−140 тысяч рублей ежемесячно. Этих средств достаточно для аренды жилья за 50−60 тысяч рублей, при этом оставаться будет от 60 до 90 тысяч рублей. Такой остаток равнозначен ежегодному приросту депозита на 7−11%, что составляет 700 тысяч — 1,1 млн рублей, тогда как стоимость квартир на вторичном рынке не растет такими темпами.
Он предупредил, что при оформлении ипотеки на вторичное жилье ситуация выглядит менее выгодной. Ставки по таким кредитам превышают 17−20%, и заемщик вынужден выплачивать банку сумму, сопоставимую с потенциальным доходом от вклада. Даже с учетом экономии на первоначальном взносе эффективная ставка для покупателя остается не ниже 17%. При этом сам взнос не приносит дохода, а после вычета условной экономии на аренде ежегодный убыток составляет около 10% от стоимости жилья.
Ситуация с льготной ипотекой на новостройки выглядит лучше — ставка по кредиту составляет примерно 6%, что сопоставимо со ставкой аренды. В этом случае покупатель фактически снимает квартиру у банка, параллельно выкупая ее из залога. Однако и здесь существует нюанс: зачастую цена новостройки на 30−50% превышает стоимость аналогичного жилья на вторичном рынке, что в итоге ставит покупателя в менее выгодное положение по сравнению с теми, кто выбирает аренду, добавил Селезнев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».