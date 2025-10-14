Финансист спрогнозировал снижение стоимости квартир

На первичном рынке недвижимости официальные цены застройщиков останутся стабильными, демонстрируя динамику в пределах от −0,2 до +0,3%, добавил он. Однако реальная стоимость покупки будет снижаться за счет активного использования скрытых скидок. К таким инструментам относятся субсидирование ипотечной ставки, которое может уменьшить ежемесячный платеж на 15−20%, и различные акции, такие как «отделка в подарок» или «паркинг за полцены», дающие покупателю реальную выгоду в размере 5−12% от стоимости квартиры. Суммарный размер подобных неценовых льгот может достигать 15% от официальной цены.