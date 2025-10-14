Финансист спрогнозировал снижение стоимости квартир

«В ноябре 2025 года на рынке жилой недвижимости России прогнозируется углубление стагнации. Ключевым фактором остается высокая ключевая ставка ЦБ, которая на данный момент составляет 17% и делает ипотеку недоступной для большинства покупателей. На вторичном рынке ожидается наиболее заметное снижение цен из-за практически полного отсутствия спроса, поддерживаемого льготами», — подчеркнул Трепольский.
По его словам, в ноябре снижение цен на вторичное жилье в России ускорится и достигнет 1−2%, тогда как в сентябре-октябре цены находились в стагнации, изменяясь в пределах 0,5%.
Согласно прогнозу финансиста, динамика цен будет различаться в зависимости от типа квартир. Наиболее устойчивыми к снижению окажутся однокомнатные квартиры, где цена скорректируется всего на 0,5−1%. Стоимость двухкомнатных квартир может снизиться на 1,5−2%. Наиболее значительное падение на 2−4% за месяц прогнозируется для трехкомнатных и более крупных квартир, что связано с их высокой стоимостью и ограниченным спросом.
На первичном рынке недвижимости официальные цены застройщиков останутся стабильными, демонстрируя динамику в пределах от −0,2 до +0,3%, добавил он. Однако реальная стоимость покупки будет снижаться за счет активного использования скрытых скидок. К таким инструментам относятся субсидирование ипотечной ставки, которое может уменьшить ежемесячный платеж на 15−20%, и различные акции, такие как «отделка в подарок» или «паркинг за полцены», дающие покупателю реальную выгоду в размере 5−12% от стоимости квартиры. Суммарный размер подобных неценовых льгот может достигать 15% от официальной цены.
По оценке Трепольского, в результате разрыв в стоимости квадратного метра между первичным и вторичным жильем, который, по данным ЦБ РФ, уже превышает 50−60% в среднем по стране, продолжит увеличиваться. К ноябрю он может вырасти еще на 2−3 процентных пункта.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».