Эксперт подсчитала, сколько денег нужно отложить к Новому году

Эксперт рекомендовала направлять 40−50% новогоднего бюджета на организацию праздничного стола. Как отметила Самойлова, именно эта статья расходов традиционно является самой значимой, поэтому, чтобы минимизировать затраты, целесообразно заранее составить меню и воспользоваться программами лояльности.
«Подарки занимают еще 25−30%. Стоит заранее определить список получателей и диапазон стоимости, а также обращать внимание на акции и не оставлять покупки на последние дни декабря. На декор и украшение дома достаточно выделить 10−15%. Многоразовые гирлянды и игрушки позволяют экономить, а обновлять атмосферу можно точечными элементами — например, одним новым предметом декора», — подчеркнула эксперт.
Кроме того, 10−20% бюджета специалист советует выделить на развлекательные мероприятия в период новогодних каникул, включая зимние активности, посещение театра или кино, а также короткие поездки. Для эффективного управления тратами Самойлова рекомендует заранее определить одно-два приоритетных мероприятия. По ее мнению, подобная структура расходов способствует поддержанию праздничного настроения и помогает избежать излишнего стресса.
«Четкое планирование дает возможность увидеть общую картину расходов, избежать импульсивных покупок и сделать праздник насыщенным, не выходя за рамки возможностей», — подытожила Самойлова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».