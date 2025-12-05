Ричмонд
Эксперт подсчитала, сколько денег нужно отложить к Новому году

Россиянам рекомендуется планировать новогодние расходы в пределах 10−15% от семейного бюджета за декабрь. Такой уровень затрат, по словам эксперта программы лояльности «Х5 Клуб» Арины Самойловой, позволяет не затрагивать обязательные повседневные траты, сообщает «Газета.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперт рекомендовала направлять 40−50% новогоднего бюджета на организацию праздничного стола. Как отметила Самойлова, именно эта статья расходов традиционно является самой значимой, поэтому, чтобы минимизировать затраты, целесообразно заранее составить меню и воспользоваться программами лояльности.

«Подарки занимают еще 25−30%. Стоит заранее определить список получателей и диапазон стоимости, а также обращать внимание на акции и не оставлять покупки на последние дни декабря. На декор и украшение дома достаточно выделить 10−15%. Многоразовые гирлянды и игрушки позволяют экономить, а обновлять атмосферу можно точечными элементами — например, одним новым предметом декора», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, 10−20% бюджета специалист советует выделить на развлекательные мероприятия в период новогодних каникул, включая зимние активности, посещение театра или кино, а также короткие поездки. Для эффективного управления тратами Самойлова рекомендует заранее определить одно-два приоритетных мероприятия. По ее мнению, подобная структура расходов способствует поддержанию праздничного настроения и помогает избежать излишнего стресса.

«Четкое планирование дает возможность увидеть общую картину расходов, избежать импульсивных покупок и сделать праздник насыщенным, не выходя за рамки возможностей», — подытожила Самойлова.

