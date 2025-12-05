Эксперт подсчитала, сколько денег нужно отложить к Новому году

«Подарки занимают еще 25−30%. Стоит заранее определить список получателей и диапазон стоимости, а также обращать внимание на акции и не оставлять покупки на последние дни декабря. На декор и украшение дома достаточно выделить 10−15%. Многоразовые гирлянды и игрушки позволяют экономить, а обновлять атмосферу можно точечными элементами — например, одним новым предметом декора», — подчеркнула эксперт.