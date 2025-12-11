Финансист объяснила, кому стоит избавиться от долларов до конца года

«Сейчас курс рубля остается стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублевым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублевого депозита на хороших условиях», — отметила Горбунова.
Российские банки предлагают вклады в долларах под низкие проценты — от 1,5% до 3% годовых, что в текущих условиях не представляет интереса для инвесторов. Гораздо более привлекательными выглядят рублевые инструменты. В связи с этим целесообразно избавиться от валютных накоплений и перевести средства в рубли, разместив их на банковский депозит. Альтернативой может стать приобретение финансовых инструментов, связанных с динамикой валютных курсов, таких как валютные облигации или фонды на них.
Покупка иностранной валюты оправдана для тех, кто планирует поездку за границу, поскольку текущий курс для этого достаточно выгоден. Однако до конца года рубль может укрепиться еще сильнее, поэтому валюту имеет смысл приобретать постепенно, частями. В следующем году вероятно постепенное снижение ключевой ставки, что может привести к ослаблению рубля, заключила специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».