Финансист объяснила, кому стоит избавиться от долларов до конца года

Российские банки предлагают вклады в долларах под низкие проценты — от 1,5% до 3% годовых, что в текущих условиях не представляет интереса для инвесторов. Гораздо более привлекательными выглядят рублевые инструменты. В связи с этим целесообразно избавиться от валютных накоплений и перевести средства в рубли, разместив их на банковский депозит. Альтернативой может стать приобретение финансовых инструментов, связанных с динамикой валютных курсов, таких как валютные облигации или фонды на них.