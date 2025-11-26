Финансист объяснил высокий интерес россиян к долларам и евро

«Здесь всегда работает сочетание нескольких причин. У многих до сих пор сильна память о 1998, 2008 и 2014 годах, и именно поэтому часть людей по привычке переводит большую часть доходов в валюту или квазивалютные инструменты. Есть и рациональная составляющая: валютные активы по-прежнему воспринимаются как элемент диверсификации. В ближайший год вряд ли произойдет что-то, что резко изменит интерес россиян к иностранной валюте, хотя он и может постепенно снижаться», — считает Брагин.