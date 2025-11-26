Ричмонд
Финансист объяснил высокий интерес россиян к долларам и евро

Согласно заявлению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, российские граждане продолжают приобретать иностранную валюту, в первую очередь доллары и евро. Эксперт отметил, что такой спрос обусловлен сохраняющейся у населения памятью о финансовых кризисах 1998, 2008 и 2014 годов, сообщает «Газета.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Здесь всегда работает сочетание нескольких причин. У многих до сих пор сильна память о 1998, 2008 и 2014 годах, и именно поэтому часть людей по привычке переводит большую часть доходов в валюту или квазивалютные инструменты. Есть и рациональная составляющая: валютные активы по-прежнему воспринимаются как элемент диверсификации. В ближайший год вряд ли произойдет что-то, что резко изменит интерес россиян к иностранной валюте, хотя он и может постепенно снижаться», — считает Брагин.

Как отметил эксперт, на сегодняшний день у граждан существенно расширился выбор альтернатив традиционным валютным сбережениям, включая акции, золото, фонды недвижимости, прямые инвестиции и облигационные фонды. По словам Брагина, в следующем году прогнозируется стабильный курс рубля, что, по его мнению, сыграет важную роль в сдерживании инфляции и поддержании объемов импорта, в том числе инвестиционных товаров.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

