Финансист объяснила, как рассчитать свою личную инфляцию

Официальная статистика может сообщать об инфляции в 6%, что создает впечатление стабильности. Однако картина в личном бюджете часто оказывается иной. Расходы на продукты могут вырасти с 20% до 40% от общего бюджета. Для семей с детьми существенно дорожают питание, секции и школьные товары. Автомобилисты сталкиваются с ростом затрат на топливо, страховку и обслуживание, а пожилые люди — на лекарства. В результате реальные расходы регулярно растут быстрее, чем официальная цифра инфляции.
«Это происходит, потому что официальная инфляция рассчитывается на основе усредненной потребительской корзины. Она отражает средний набор товаров и услуг по всей стране, а не индивидуальный стиль жизни, состав семьи или финансовые обязательства. Простой пример. Несколько лет назад на 1000 рублей можно было купить полноценную корзину продуктов: молоко, хлеб, сыр, фрукты. Сегодня — небольшой пакет. И получить легкое недоумение у кассы. Так выглядит инфляция в реальности», — подчеркнула Волкова.
Она сообщает, что этот разрыв объясняется понятием личной инфляции — показателя, который отражает, насколько подорожала жизнь конкретного человека или семьи, а не страны в целом. Например, в семье из четырех человек расходы на продукты могут вырасти на 15%, на коммунальные услуги — на 10%, а на детские кружки — на 20%. При официальной инфляции в 7% личная инфляция такой семьи составит около 13%, что сразу объясняет ощущение, что деньги «улетают» быстрее.
В то же время у одинокого айтишника ключевые расходы, такие как электроника или авиабилеты, могут не измениться, а аренда — вырасти, поэтому его личная инфляция может составить лишь 4−5%. Таким образом, два человека в одной экономике сталкиваются с разными финансовыми реалиями, и понимание этой разницы — ключ к управлению деньгами без иллюзий.
Расчет личной инфляции необходим для осознания собственной финансовой реальности. Для этого нужно определить категории расходов, записывая траты в течение 2−3 месяцев, затем собрать данные за текущий и прошлый год для честного сравнения. Далее следует сравнить изменения по категориям, рассчитав процент роста для каждой из них по формуле: (текущие расходы минус прошлогодние), поделенные на прошлогодние и умноженные на 100. Важно учитывать долю каждой категории в бюджете, поскольку рост цен на продукты, занимающие 40% расходов, существеннее, чем на развлечения. Итоговый показатель и будет отражать реальную инфляцию, которую чувствует кошелек.
«Пересмотрите привычки. Иногда кажется, что деньги уходят “куда-то”. Но цифры быстро показывают, какие статьи бюджета раздулись незаметно. Определите приоритеты. На что вы готовы тратить, а что можно сократить? Обычно именно крупные категории дают возможность сэкономить 20−50%. Зафиксируйте экономию. У кого-то “высвобождается” 10%, у кого-то — 30%. Эти деньги — основа финансовой подушки. Создайте отдельный счет. Накопительный или пополняемый вклад на 3−6 месяцев — удобный инструмент. Направляйте туда все сэкономленные средства», — отметила Волкова.
Таким образом, понимание личной инфляции — это не финиш, а старт финансовой работы. Оно возвращает человеку контроль, позволяя перейти от ориентации на усредненные цифры к анализу изменения своей собственной стоимости жизни. Это первый и главный шаг к грамотному управлению деньгами, планированию будущего и достижению финансовой стабильности.
