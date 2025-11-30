Финансист объяснила, как рассчитать свою личную инфляцию

Она сообщает, что этот разрыв объясняется понятием личной инфляции — показателя, который отражает, насколько подорожала жизнь конкретного человека или семьи, а не страны в целом. Например, в семье из четырех человек расходы на продукты могут вырасти на 15%, на коммунальные услуги — на 10%, а на детские кружки — на 20%. При официальной инфляции в 7% личная инфляция такой семьи составит около 13%, что сразу объясняет ощущение, что деньги «улетают» быстрее.