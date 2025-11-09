Финансист объяснил, где еще можно поменять старые доллары

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Окно возможностей для обмена старых долларов еще есть, но оно постепенно сужается, рассказал агентству «Прайм» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
Он напомнил, что из-за санкций российские банки не могут напрямую взаимодействовать с американскими, сдавая им купюры прошлых лет выпуска, поэтому вынуждены искать пути их сбыта на свой страх и риск. Кроме того, такие деньги чаще воспринимают, как поддельные.
«Российские банки не обязаны принимать такие доллары, даже если формально они остаются законным средством платежа. Банк России не регулирует этот вопрос напрямую, каждая кредитная организация решает самостоятельно, работать ли с такими купюрами», — предупреждает Гордиенко.
Поэтому можно найти отделения крупных банков, где до сих пор принимают старые доллары и обменять их там на рубли с потерей в курсе. Альтернатива — пытаться найти отделение, которое примет их за границей, но тут никаких гарантий быть не может.