Финансист назвал уровень справедливой пенсии для россиян

«При текущей номинальной (до вычета налогов) зарплате в 100 тыс. рублей пенсионерам следовало бы иметь не менее 40 тыс. рублей пенсии в месяц. Это около $500. Примерно на таком уровне находятся пенсии в Словакии, Венгрии или Румынии. Но опять же, это беднейшие страны в Евросоюзе, и местные пенсионеры не считаются по мировым меркам ни обеспеченными, ни благополучными. Средний по Европе уровень пенсий — выше $1,5 тыс., то есть втрое выше, чем у восточных стран ЕС», — подчеркнул Селезнев.
Эксперт отметил, что для пятикратного роста доходов российских пенсионеров, которые сейчас получают чуть более 300 долларов, курс доллара должен достичь невероятного уровня в 16 рублей за доллар. Такой курс существовал в 1998 году.
Согласно данным Социального фонда России на 1 октября 2025 года, средняя страховая пенсия по старости в стране приблизилась к 25,2 тысячи рублей в месяц. При этом у работающих пенсионеров средняя выплата составляет около 22,4 тысячи рублей, а у неработающих — порядка 25,8 тысячи рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».