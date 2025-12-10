Финансист назвал уровень справедливой пенсии для россиян

«При текущей номинальной (до вычета налогов) зарплате в 100 тыс. рублей пенсионерам следовало бы иметь не менее 40 тыс. рублей пенсии в месяц. Это около $500. Примерно на таком уровне находятся пенсии в Словакии, Венгрии или Румынии. Но опять же, это беднейшие страны в Евросоюзе, и местные пенсионеры не считаются по мировым меркам ни обеспеченными, ни благополучными. Средний по Европе уровень пенсий — выше $1,5 тыс., то есть втрое выше, чем у восточных стран ЕС», — подчеркнул Селезнев.