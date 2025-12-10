Ричмонд
Финансист назвал уровень справедливой пенсии для россиян

Справедливая пенсия составляет 40% от среднего заработка. Это соответствует международным нормам, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Елена Парфенова
Автор
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«При текущей номинальной (до вычета налогов) зарплате в 100 тыс. рублей пенсионерам следовало бы иметь не менее 40 тыс. рублей пенсии в месяц. Это около $500. Примерно на таком уровне находятся пенсии в Словакии, Венгрии или Румынии. Но опять же, это беднейшие страны в Евросоюзе, и местные пенсионеры не считаются по мировым меркам ни обеспеченными, ни благополучными. Средний по Европе уровень пенсий — выше $1,5 тыс., то есть втрое выше, чем у восточных стран ЕС», — подчеркнул Селезнев.

Эксперт отметил, что для пятикратного роста доходов российских пенсионеров, которые сейчас получают чуть более 300 долларов, курс доллара должен достичь невероятного уровня в 16 рублей за доллар. Такой курс существовал в 1998 году.

Согласно данным Социального фонда России на 1 октября 2025 года, средняя страховая пенсия по старости в стране приблизилась к 25,2 тысячи рублей в месяц. При этом у работающих пенсионеров средняя выплата составляет около 22,4 тысячи рублей, а у неработающих — порядка 25,8 тысячи рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

