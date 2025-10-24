Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года

Федеральным льготникам положены ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг, включающий приобретение лекарств по рецепту, оплату проезда к месту лечения и санаторно-курортное лечение.
«Для того, чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 ₽/мес.), необходимо подать соответствующее заявление», — отметила Финогенова.
Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости каждого вида. Также они могут получить налоговый вычет, при котором из общей площади квартиры вычитается 20 кв. м, а дома — 50 кв. м. Для выбора объекта налогообложения необходимо подать заявление в ФНС до 1 ноября текущего года, иначе льгота будет применена автоматически к самому дорогому объекту.
Пенсионеры старше 70 лет имеют право на субсидию для покрытия взноса на капитальный ремонт. Размер компенсации составляет 50% для граждан старше 70 лет и 100% — после 80 лет. Для ее получения необходимо соответствие одному из условий: отсутствие работы и одинокое проживание; проживание с неработающими родственниками-пенсионерами; либо проживание с неработающими родственниками, имеющими инвалидность I или II группы. Возмещение расходов производится по заявлению после предварительной оплаты взноса и предоставления документов, подтверждающих его уплату.
На региональном уровне малообеспеченные пенсионеры могут получить субсидию на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидия предоставляется, если доля расходов на ЖКУ в доходах превышает установленную в регионе норму, при этом федеральный максимальный лимит таких расходов составляет 22%. Подать документы для получения данной субсидии можно через органы соцзащиты, МФЦ или онлайн через портал Госуслуг.
Также на региональном уровне предусмотрена адресная социальная поддержка, которая может включать дополнительные выплаты, обеспечение продуктами, вещами или помощь социального работника. Для ее оформления требуется подать заявление в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Рекомендуется сделать это до конца текущего года, чтобы в следующем году начать получать все положенные выплаты и услуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».