Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года

Пенсионеры старше 70 лет имеют право на субсидию для покрытия взноса на капитальный ремонт. Размер компенсации составляет 50% для граждан старше 70 лет и 100% — после 80 лет. Для ее получения необходимо соответствие одному из условий: отсутствие работы и одинокое проживание; проживание с неработающими родственниками-пенсионерами; либо проживание с неработающими родственниками, имеющими инвалидность I или II группы. Возмещение расходов производится по заявлению после предварительной оплаты взноса и предоставления документов, подтверждающих его уплату.