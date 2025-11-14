Финансист назвал размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей

Согласно заявлению Госдумы, сделанному в октябре, средняя пенсия в России должна достигать 45 тысяч рублей. Однако, по прогнозам на 2025 год, фиксированная выплата составит лишь около 8,5 тысяч рублей, а стоимость пенсионного балла — примерно 140 рублей. Для получения страховой пенсии в 36,5 тысяч рублей, которая в сумме с фиксированной выплатой как раз и даст желаемые 45 тысяч, потребуется около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
«Накопить такое количество баллов для среднего россиянина — задача крайне сложная, или, лучше сказать, невозможная. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, ограничено законом и составляет 10. Если работать 26 лет с зарплатой 230 тыс. рублей в месяц (максимум ИПК каждый год), можно накопить 26 * 10 = 260 ИПК. Таким образом, стабильная зарплата в диапазоне от 230 тыс. рублей в месяц и выше (в ценах 2025 года) на протяжении 26 лет является условием для достижения целевой пенсии в 45 000 рублей», — подчеркнул Трепольский.
Он отметил, что вероятность достижения средней пенсии в 45 тысяч рублей в ближайшие два года оценивается как практически нулевая. Такой рост с текущего уровня примерно в 25 тысяч рублей потребовал бы колоссальных бюджетных вливаний и почти двукратного увеличения расходов Социального фонда России, что в текущих экономических условиях не представляется возможным. Поэтому данную цифру следует рассматривать не как реалистичный план, а как декларацию о долгосрочной цели.
Для достижения этого уровня в будущем необходим комплекс глубоких системных реформ. Во-первых, это структурная перестройка экономики, направленная на создание высокопроизводительных рабочих мест с высокими официальными зарплатами, что увеличит отчисления в Социальный фонд.
Во-вторых, необходима дальнейшая работа по выводу зарплат из тени для расширения базы страховых взносов. В-третьих, требуется повышение общей эффективности экономики и производительности труда. Также может потребоваться пересмотр структуры бюджетных расходов и поиск новых источников доходов, например, за счет более справедливого налогообложения или использования природных ресурсов, заключил Трепольский.
По международным ориентирам, сообщил депутат Николай Арефьев, пенсия должна составлять около 40% от средней зарплаты. Учитывая, что средняя зарплата в России сегодня находится на уровне около 100 тысяч рублей, пенсия должна была бы составлять порядка 40 тысяч рублей, что подтверждает актуальность поставленной цели, но подчеркивает сложность ее достижения.
