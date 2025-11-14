Финансист назвал размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей

«Накопить такое количество баллов для среднего россиянина — задача крайне сложная, или, лучше сказать, невозможная. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, ограничено законом и составляет 10. Если работать 26 лет с зарплатой 230 тыс. рублей в месяц (максимум ИПК каждый год), можно накопить 26 * 10 = 260 ИПК. Таким образом, стабильная зарплата в диапазоне от 230 тыс. рублей в месяц и выше (в ценах 2025 года) на протяжении 26 лет является условием для достижения целевой пенсии в 45 000 рублей», — подчеркнул Трепольский.