Финансист назвал причину резкого падения рубля

По его словам, все дело в сезонном сокращении денежного притока от экспорта при росте спроса на валюту со стороны банков, а также снижении ключевой ставки, которое делает менее выгодными валютные спекуляции.
Дальнейшее зависит, в том числе, от решения ЦБ по ставке. Если ее снизят не более чем на 1−1,5 п.п, курс сохранится на отметках 85−88 рублей за доллар и 95−98 рублей за евро.
«В конце сентября начинается очередной налоговый период, и увеличение выручки в рублевом эквиваленте пополнит российский бюджет. Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83−85 рублей за доллар и 93−95 рублей за евро», — считает финансист.
Возвращение к обязательной продаже валютной выручки возможно, лишь если курс приблизится к январским отметкам в 102−105 рублей за доллар, заключил Хачатурян.