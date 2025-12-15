Финансист назвал курс доллара, комфортный для россиян

«Средняя зарплата достигла $1300. Это примерно на уровне Сербии. Никогда ранее таких цифр у РФ не было. В 2022 году средняя зарплата достигала $950 — впервые с 2014 года. То есть россияне сейчас могут себе позволить номинально больше импортных товаров, услуг или зарубежных поездок, чем когда-либо. Но это без учета фактора санкций и изоляции от западных рынков. Так что де факто доллар по 30 рублей в 2014 году при средней зарплате около 30 тыс. рублей все же был комфортнее, чем сегодняшний 80 рублей при средней зарплате под 100 тыс. рублей», — подчеркнул Селезнев.