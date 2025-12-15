Финансист назвал курс доллара, комфортный для россиян

«Средняя зарплата достигла $1300. Это примерно на уровне Сербии. Никогда ранее таких цифр у РФ не было. В 2022 году средняя зарплата достигала $950 — впервые с 2014 года. То есть россияне сейчас могут себе позволить номинально больше импортных товаров, услуг или зарубежных поездок, чем когда-либо. Но это без учета фактора санкций и изоляции от западных рынков. Так что де факто доллар по 30 рублей в 2014 году при средней зарплате около 30 тыс. рублей все же был комфортнее, чем сегодняшний 80 рублей при средней зарплате под 100 тыс. рублей», — подчеркнул Селезнев.
С точки зрения потребителя низкий курс доллара и высокий курс рубля являются наилучшим вариантом, сообщил он. Однако, с точки зрения размера доходов в валютном пересчете, россияне уже сейчас имеют самый высокий показатель за многие последние годы.
Чтобы достичь уровня средних доходов самых бедных стран ЕС, таких как Латвия или Словакия, России потребуется курс доллара около 57 рублей. Для достижения уровня Чехии или Польши курс должен опуститься ниже 45 рублей.
Возврат к курсу 30−35 рублей, который наблюдался в 2009—2014 годах, поднял бы средние зарплаты в РФ до уровня Испании и Италии, а курс в диапазоне 23−28 рублей, как в 2000—2007 годах, обеспечил бы уровень доходов, сопоставимый с нынешними показателями Финляндии и Германии. По данным на 12 декабря, курс доллара превышал 78,4 рубля.
