Финансист напомнил, как получить пособие по беременности и родам

«Ключевую роль в процессе оформления пособия по беременности играют медицинское учреждение, работодатель и Социальный фонд России (СФР). Самой женщине требуется совершить минимум действий, но важно проконтролировать ключевые этапы. Первым шагом является получение листка нетрудоспособности по беременности и родам. Его оформляет врач в женской консультации, как правило, на 30-й неделе беременности (или на 28-й при многоплодной беременности», — подчеркнул Трепольский.
Он сообщил, что с 2022 года больничные листы формируются исключительно в электронном виде. Медицинская организация автоматически направляет информацию в Социальный фонд России (СФР), который уведомляет работодателя об открытии больничного.
Финансист упомянул, что после получения уведомления от СФР женщине необходимо написать на имя работодателя заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам в свободной форме. Прикладывать номер электронного листа нетрудоспособности к заявлению не требуется, так как все данные уже доступны работодателю в системе электронного взаимодействия с фондом. На основании этого заявления отдел кадров издает приказ о предоставлении отпуска.
Далее бухгалтерия или отдел кадров направляет в СФР все необходимые сведения для расчета и выплаты пособия, обычно в течение трех рабочих дней. Фонд проверяет данные и в течение 10 рабочих дней перечисляет всю сумму пособия по беременности и родам напрямую на банковский счет женщины (в том числе на карту «Мир») или иным указанным способом.
Процедура оформления ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет является аналогичной, сообщил специалист. После окончания отпуска по беременности и родам женщина пишет работодателю заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении соответствующего пособия. Работодатель также передает эти сведения в СФР, который в дальнейшем производит ежемесячные выплаты.
По оценке кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в 2026 году минимальный размер пособия по беременности и родам составит не менее 124,7 тысячи рублей. Для россиянки со средней зарплатой, по его расчётам, выплата достигнет около 457,5 тысячи рублей.
