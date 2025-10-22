Финансист напомнил, как получить пособие по беременности и родам

Финансист упомянул, что после получения уведомления от СФР женщине необходимо написать на имя работодателя заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам в свободной форме. Прикладывать номер электронного листа нетрудоспособности к заявлению не требуется, так как все данные уже доступны работодателю в системе электронного взаимодействия с фондом. На основании этого заявления отдел кадров издает приказ о предоставлении отпуска.