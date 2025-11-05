ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов

В частности, с 1 ноября Wildberries отменил применение индекса остатка товара. «После его внедрения предприниматели с низким индексом либо должны были оплачивать хранение товаров на инфраструктуре площадки по более высокой цене, либо на их товары устанавливались скидки без надлежащего согласования или они вынуждены были вывезти его со складов маркетплейса. Продавцы оказались вынуждены выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу товара по завышенному тарифу», — уточнили в пресс-службе.