ФАС выявила сговор на сумму свыше 18 млрд рублей

ФАС выявила сговор при поставке каменного угля и дизельного топлива для Камчатского края на сумму свыше 18 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России признала АО «Корякэнерго», АО «Камчатэнергосервис», АО «Каминжиниринг», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Терминал-Запад», ООО «Энерготорг» и Петропавловск-Камчатский морской торговый порт нарушившими Закон о защите конкуренции.

В ходе проверки установлено, что реализация соглашения осуществлялась по принципу «свой-чужой» и ограничивала доступ добросовестных участников на рынок поставки каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций. Победителями закупочных процедур становились компании, подконтрольные нескольким группам лиц, в том числе группе лиц морского порта.

Документация содержала обязательное требование о наличии договора с портом или складом на его территории. Такие договоры заключались исключительно с участниками выявленного антиконкурентного соглашения.

Совокупная сумма заключённых в рамках соглашения контрактов превысила 18,389 млрд рублей, что потенциально повлияло на формирование тарифов на коммунальные услуги.

Участникам антиконкурентного соглашения грозят оборотные штрафы согласно действующему законодательству.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

