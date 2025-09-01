Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС выявила медицинский картель на 949 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила медицинский картель на сумму 949 млн рублей, следует из сообщения ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Признаки незаконного соглашения выявлены на территориях города Москвы, Республики Северная Осетия, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в публикации на официальном сайте ФАС.

Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий. ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 949 201 945 рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, заключает служба.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
ООО: плюсы и минусы работы с ограниченной ответственностью
В нашей стране одной из самых распространенных форм ведения бизнеса стало общество с ограниченной ответственностью. Оно удобно в управлении, не ограничено в сферах работы и более безопасно при наступлении рисков. В этом материале расскажем, что такое ООО, чем оно отличается от других правовых форм юридических лиц, какие налоги платит, как открыть и закрыть такую организацию.
Читать дальше