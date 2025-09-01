ФАС выявила медицинский картель на 949 млн рублей

«Признаки незаконного соглашения выявлены на территориях города Москвы, Республики Северная Осетия, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в публикации на официальном сайте ФАС.
Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий. ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.
Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 949 201 945 рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, заключает служба.
