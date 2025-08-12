Ричмонд
ФАС выявила картель на сумму более 4,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 млрд рублей, следует из сообщения ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Признаки нарушения выявили на торгах для предприятий, обеспечивающих водой население и организации 23 субъектов Российской Федерации, в том числе г. Москву, Краснодарский край, Республику Татарстан», — поясняет ФАС.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Метахим» и ООО «Трейдпоставка». Служба подозревает хозяйствующие субъекты в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке коагулянтов и других химических веществ для очистки воды.

Отмечается, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 647 208 812 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, заключает ФАС.

