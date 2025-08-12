ФАС выявила картель на сумму более 4,6 млрд рублей

«Признаки нарушения выявили на торгах для предприятий, обеспечивающих водой население и организации 23 субъектов Российской Федерации, в том числе г. Москву, Краснодарский край, Республику Татарстан», — поясняет ФАС.
Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Метахим» и ООО «Трейдпоставка». Служба подозревает хозяйствующие субъекты в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке коагулянтов и других химических веществ для очистки воды.
Отмечается, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 647 208 812 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, заключает ФАС.
