ФАС выявила картель на сумму более 1,8 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картель в сфере транспортирования ТКО на сумму более 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что торги проходили на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан.

«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО “Южная Транспортная Компания”, ООО “Альянс Групп”, ООО “Чистый город+”, ООО “СпецАвтоХозяйство”, ООО “Транслогистик”, ООО “Экотранс” и ООО “Экоцентр”», — сказано в публикации.

Как добавяляет ФАС, хозяйствующие субъекты подозреваются в сговоре при участии в торгах, проведенных региональным оператором по обращению с ТКО. Выявление признаков сговора осуществлялось в том числе с использованием ГИС «Антикартель».

Действия компаний привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены. По предварительной оценке, ведомства общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 1 857 383 566 рублей.

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы, говорится в публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

