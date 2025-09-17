Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС выдала предупреждение структуре «Газпром нефти» из-за цен на АЗС в Тюмени

Тюменское управление ФАС выдало ООО «Газпром (MOEX: GAZP) нефть — Региональные продажи» предупреждение из-за разных цен на топливо на АЗС в Тюмени и Тюменском районе. Об этом «Ъ» сообщили в ФАС.

Источник: РИА "Новости"

По данным службы, компания, занимающая доминирующее положение на рынке в регионе, повышала стоимость топлива на отдельных АЗС без экономически или технологически обоснованных причин. ФАС усмотрела в таких действиях признаки нарушения законодательства о конкуренции (п. 6 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»).

Компания должна исполнить предупреждение до 29 сентября. В противном случае ФАС намерена возбудить антимонопольное дело. В службе отметили, что продолжают следить за ситуацией на топливном рынке.

Узнать больше по теме
«Газпром»: о положении газового гиганта на фондовом рынке в 2025 году
Мировая энергосистема активно развивается, и компания «Газпром» остается одним из крупнейших ее участников. В этом материале расскажем, как инвестировать в ценные бумаги предприятия и какие прогнозы дают эксперты о стоимости его акций.
Читать дальше