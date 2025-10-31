Ричмонд
ФАС возбудила дело в отношении Промсвязьбанка

Ведомство заявило, что действия организации потенциально вводят потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения законодательства о рекламе.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«В телерекламе сообщалось о 25% кэшбэка новым клиентам банка, однако не говорилось о том, что его максимальный размер в рублях ограничен. Также в ролике отмечалось, что дебетовая карта Банка ПСБ является лучшей и бесплатной навсегда. При этом текст дополнительных условий демонстрировался в нескольких поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени, а объективные критерии сравнения не были указаны», — сообщила антимонопольная служба на своем официальном сайте.

ФАС указала, что из-за нарушений потребители не получали достаточной информации для осознанного выбора финансовых услуг. Кроме того, ведомство отметило, что действия рекламодателя могли обеспечить ему необоснованное конкурентное преимущество.

В случае подтверждения нарушений к банку будут применены меры административного воздействия.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

