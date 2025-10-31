ФАС возбудила дело в отношении Промсвязьбанка

«В телерекламе сообщалось о 25% кэшбэка новым клиентам банка, однако не говорилось о том, что его максимальный размер в рублях ограничен. Также в ролике отмечалось, что дебетовая карта Банка ПСБ является лучшей и бесплатной навсегда. При этом текст дополнительных условий демонстрировался в нескольких поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени, а объективные критерии сравнения не были указаны», — сообщила антимонопольная служба на своем официальном сайте.