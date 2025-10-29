Ричмонд
ФАС возбудила дело в отношении независимых АЗС в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении нескольких сетей автозаправочных станций в Крыму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

«Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля», — пояснили в ФАС.

Помимо этого, по информации межрегионального управления ФАС, одна крымская сеть автозаправочных станций получила предупреждение. На официальном сайте компании была размещена информация о премиальных характеристиках конкретного топлива, которая не соответствовала действительности. Это нарушение АЗС устранила.

Ранее ФАС выдала ООО «Газпром нефть — Региональные продажи» (Новосибирская область) предупреждение за «дискриминационные условия на розничном рынке топлива». Компания сократила продажи бензина независимым участникам рынка, увеличив продажи топлива вертикально интегрированным нефтяным компаниям.

