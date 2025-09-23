Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС возбудила дело в отношении группы лиц ПИК из-за провайдера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении группы лиц ПИК, говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: ФАС России

Отмечается, что служба завершила проверку обращений жильцов об ограничении доступа к услугам провайдеров.

«Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи “Ловител” и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре», — говорится в публикации ведомства.

По мнению ФАС России, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет.

Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ, заключает ФАС.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Группа компаний «ПИК»: один из лидеров в сфере строительства в 2025 году
«Первая ипотечная компания», основанная в 1994 году, выросла в лидера отрасли девелопмента. Сегодня Группа компаний «ПИК» занимает второе место по объемам строящегося жилья в России. Расскажем о финансовых показателях холдинга.
Читать дальше