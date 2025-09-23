ФАС возбудила дело в отношении группы лиц ПИК из-за провайдера

Отмечается, что служба завершила проверку обращений жильцов об ограничении доступа к услугам провайдеров.
«Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи “Ловител” и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре», — говорится в публикации ведомства.
По мнению ФАС России, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет.
Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ, заключает ФАС.
