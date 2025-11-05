Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС раскрыла картельную схему на 4,4 млрд рублей

В регионе прошли конкурентные процедуры по выбору подрядчика для транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края. Закупка направлена на обеспечение регулярной логистики ТКО, сообщило антимонопольное ведомство в официальном Telegram-канале.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Автолидер», ООО «Мехуборка Забайкалье», ООО «Трансвэй», ООО «Эко-Гарант» и еще одного хозяйствующего субъекта.

В случае установления вины участникам предполагаемого картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Логистика: искусство учета, хранения и доставки
От бесперебойных поставок сырья до доставки готовой продукции конечному потребителю — правильно выстроенные процессы обеспечивают конкурентное преимущество, снижают затраты и повышают удовлетворенность клиентов. В статье разбираемся в основах логистики, ее видах и задачах.
Читать дальше