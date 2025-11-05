ФАС раскрыла картельную схему на 4,4 млрд рублей

В случае установления вины участникам предполагаемого картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
