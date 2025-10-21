ФАС раскрыла картель почти на 500 млн рублей

Отмечается, что торги проходили для нужд государственных учреждений г. Москвы и Московской области на сумму более 491 млн рублей.
«Антимонопольная служба признала 13 участников сговора нарушившими антимонопольное законодательство. Ответчики заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 38 торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды», — сказано в сообщении ФАС.
В ходе рассмотрения дела служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия участников сговора. Это использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, устойчивые финансово-хозяйственные связи между участниками картеля, реализация схемы «таран», а также имитация конкуренции.
Общая сумма начальной максимальной цен контрактов и договоров составила 491 980 332 рубля.
Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, заключает ФАС.
