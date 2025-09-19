«Ведомости»: ФАС проверяет законность новых правил Ozon

Согласно новым правилам, продукция будет проходить дополнительную проверку на фулфилмент-центрах. В случае обнаружения повреждений товар возвращается продавцу. Через 30 дней продавец может подать заявление и забрать неповреждённую продукцию, которая будет доступна для продажи сразу после возвращения на склад. Исключение составляют ювелирные изделия, шины, удобрения и товары, выполненные на заказ — они продолжат возвращаться напрямую продавцам. В Ozon пояснили, что подобная схема уже применяется половиной продавцов по модели FBS и отличается большей эффективностью с точки зрения тарифов и логистики.