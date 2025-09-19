Ричмонд
«Ведомости»: ФАС проверяет законность новых правил Ozon

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке планируемых изменений на маркетплейсе Ozon, которые должны вступить в силу с 1 октября 2025 года. Об этом сообщили представители службы в комментарии для «Ведомостей».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о проведении проверки изменений в работе маркетплейса Ozon в целях защиты интересов продавцов и покупателей на цифровых товарных рынках. В условиях активной цифровой трансформации экономики регулятор уделяет особое внимание контролю деятельности крупных онлайн-платформ, отмечает пресс-служба ведомства.

ФАС изучает планируемые нововведения в операциях маркетплейса, и при выявлении нарушений антимонопольного законодательства готова принять соответствующие меры реагирования.

С 1 октября Ozon внедряет существенные изменения в процедуру возврата товаров по модели FBS (Fulfillment by Seller), ранее сообщили «Ведомости». Теперь все товары, отмененные или возвращенные покупателями без претензий к качеству, будут автоматически поступать на склады платформы для повторной продажи. Ранее продавцы самостоятельно определяли местонахождение таких товаров.

Согласно новым правилам, продукция будет проходить дополнительную проверку на фулфилмент-центрах. В случае обнаружения повреждений товар возвращается продавцу. Через 30 дней продавец может подать заявление и забрать неповреждённую продукцию, которая будет доступна для продажи сразу после возвращения на склад. Исключение составляют ювелирные изделия, шины, удобрения и товары, выполненные на заказ — они продолжат возвращаться напрямую продавцам. В Ozon пояснили, что подобная схема уже применяется половиной продавцов по модели FBS и отличается большей эффективностью с точки зрения тарифов и логистики.

