В ФАС отчитались, что такие предупреждения ведомство рассылает ежегодно. Грядущие новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.
ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости завышения цен перед Новым годом
Федеральная антимонопольная служба напомнила продавцам, что необоснованно повышать цены перед новогодними праздниками, когда растет спрос, недопустимо. Ведомство будет пресекать любые нарушения, если обнаружит недобросовестное поведение по отношению к покупателям, сообщила пресс-служба.