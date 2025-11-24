Ричмонд
ФАС предписала исключить из тарифов в сфере ТКО 11,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба предписала исключить из тарифов в сфере ТКО 11,3 млрд рублей. ФАС продолжает проверку обоснованности установленных тарифов на обращение с ТКО в регионах страны, говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«ФАС России определяла обоснованность расходов на обработку и транспортирование ТКО в тарифах региональных операторов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на 2025 год», — сказано в публикации.

По их результатам ведомство выявило ряд нарушений законодательства: выбор неверного метода регулирования, включение в расчет показателей, не подлежащих учету, а также определение расходов на транспортирование в отсутствие подтверждающих документов регулируемых организаций.

Помимо этого, во многих регионах органы регулирования не проводили анализ выделенных бюджетных субсидий, что привело к компенсации расходов компаний за счет потребителей и бюджетного источника.

В нескольких регионах органы регулирования учитывали в тарифах расходы на инвестиции в размерах, превышающих объемы финансирования, а также заключали с региональным оператором, выбранным по итогам несостоявшегося конкурса, соглашения на срок более 1 года.

Кроме того, региональные регуляторы не утверждали долгосрочные параметры регулирования, предусмотренные законодательством, и учитывали в тарифах расходы компании в размере, превышающем заявленные ей потребности, что приводило к завышению тарифов.

Также выявлены случаи учета в тарифах затрат на обработку ТКО, не приводящую к снижению массы отходов, которые в дальнейшем подлежат захоронению.

ФАС России выдала 64 предписания об устранении выявленных нарушений в действиях 83 региональных органов тарифного регулирования. Общая сумма необоснованных расходов, подлежащих исключению в 2025 году и последующих периодах регулирования в сфере обращения с ТКО составила 11 327 000 000 рублей.

Исполнение всех выданных предписаний остается на контроле ФАС России, заключает ведомство.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

