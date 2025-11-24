ФАС предписала исключить из тарифов в сфере ТКО 11,3 млрд рублей

«ФАС России определяла обоснованность расходов на обработку и транспортирование ТКО в тарифах региональных операторов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на 2025 год», — сказано в публикации.
По их результатам ведомство выявило ряд нарушений законодательства: выбор неверного метода регулирования, включение в расчет показателей, не подлежащих учету, а также определение расходов на транспортирование в отсутствие подтверждающих документов регулируемых организаций.
Помимо этого, во многих регионах органы регулирования не проводили анализ выделенных бюджетных субсидий, что привело к компенсации расходов компаний за счет потребителей и бюджетного источника.
В нескольких регионах органы регулирования учитывали в тарифах расходы на инвестиции в размерах, превышающих объемы финансирования, а также заключали с региональным оператором, выбранным по итогам несостоявшегося конкурса, соглашения на срок более 1 года.
Кроме того, региональные регуляторы не утверждали долгосрочные параметры регулирования, предусмотренные законодательством, и учитывали в тарифах расходы компании в размере, превышающем заявленные ей потребности, что приводило к завышению тарифов.
Также выявлены случаи учета в тарифах затрат на обработку ТКО, не приводящую к снижению массы отходов, которые в дальнейшем подлежат захоронению.
ФАС России выдала 64 предписания об устранении выявленных нарушений в действиях 83 региональных органов тарифного регулирования. Общая сумма необоснованных расходов, подлежащих исключению в 2025 году и последующих периодах регулирования в сфере обращения с ТКО составила 11 327 000 000 рублей.
Исполнение всех выданных предписаний остается на контроле ФАС России, заключает ведомство.
