ФАС пересмотрела тарифы на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пересмотрела тарифы на электроэнергию на 2026 год. По новым расчетам, представленным на общественное обсуждение, плата за свет вырастет уже в январе.

Источник: Российская газета

ФАС в октябре уже утвердила коридоры тарифов на свет (минимальный и максимальный тарифы для каждого региона) на следующий год. Они должны вырасти не с июля, как бывало в последние годы, а с октября. Однако из-за повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22% плата за свет немного поднимется уже с января.

К примеру, в столице, по расчетам ФАС, максимально возможный тариф вырастет с 7,87 ₽ до 8 ₽ за киловатт-час, в Санкт-Петербурге — с 6,97 ₽ до 7,08 ₽ В Московской области электроэнергия подорожает до 8,38 ₽, в Ленинградской до 6,7 ₽ за киловатт-час. А в Иркутской области, где сейчас самые низкие тарифы, плата поднимется до 1,80 ₽

При этом при контроле за соблюдением индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги плата жителей в конце 2026 года будет сравниваться с размером платы в январе 2026 года.

В целом рост максимальных уровней тарифов на электроэнергию в 2026 году, как ожидается, будет соответствовать индексу роста цен на электроэнергию, предусмотренному прогнозом социально-экономического развития России, — в размере 11,3% по всем регионам, отмечают в антимонопольной службе. Итого к концу 2026 года самая дорогая электроэнергия будет традиционно на Чукотке — здесь жители будут вносить максимум по 12,84 ₽ за киловатт-час. Чуть отстает Якутия, где киловатт будет стоить 10,93 ₽ (максимальный уровень). Самая дешевая электроэнергия будет по-прежнему в Иркутской области — максимум по 2 ₽ за киловатт-час. Также недорого будет стоить электричество в новых регионах — Луганской (максимум 2,86 ₽) и Донецкой народных республиках (2,89 ₽), Херсонской (3,67 ₽) и Запорожской (3,78 ₽) областях.

В Москве тариф за свет может подняться к концу 2026 года до 8,90 ₽, в Подмосковье — до 9,32 ₽ В Санкт-Петербурге электричество подорожает до 7,88 ₽, в Ленинградской области — до 7,45 ₽

Отдельно рассчитаны тарифы для регионов (их пять), где установлена социальная норма потребления электроэнергии. Так, в Красноярском крае плата за свет в пределах соцнормы не должна будет превышать 4,49 ₽ за киловатт. Если же житель потратил электроэнергии больше соцнормы, то придется платить больше — до 7,24 ₽

Предельные минимальные уровни тарифов — лишь на 1 копейку ниже предельных максимальных уровней. Исключение сделано только для Камчатского и Красноярского краев, на территориях которых установлены более низкие тарифы в Озерновском энергоузле и Норильско-Таймырской электроэнергетической системе соответственно, поясняют в ФАС. Так, для Камчатки на конец 2026 года установлены минимальный и максимальный пределы в 2,78 ₽ и 9,09 ₽ Для Красноярского края плата за электроэнергию в пределах соцнормы может варьироваться от 1,71 ₽ до 4,49 ₽ за киловатт.

