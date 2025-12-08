ФАС пересмотрела тарифы на электроэнергию

В целом рост максимальных уровней тарифов на электроэнергию в 2026 году, как ожидается, будет соответствовать индексу роста цен на электроэнергию, предусмотренному прогнозом социально-экономического развития России, — в размере 11,3% по всем регионам, отмечают в антимонопольной службе. Итого к концу 2026 года самая дорогая электроэнергия будет традиционно на Чукотке — здесь жители будут вносить максимум по 12,84 ₽ за киловатт-час. Чуть отстает Якутия, где киловатт будет стоить 10,93 ₽ (максимальный уровень). Самая дешевая электроэнергия будет по-прежнему в Иркутской области — максимум по 2 ₽ за киловатт-час. Также недорого будет стоить электричество в новых регионах — Луганской (максимум 2,86 ₽) и Донецкой народных республиках (2,89 ₽), Херсонской (3,67 ₽) и Запорожской (3,78 ₽) областях.