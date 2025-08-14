ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты

«Радиореклама содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%. Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге», — говорится в публикации.