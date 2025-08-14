ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты

Как отмечает служба, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение.
«Радиореклама содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%. Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге», — говорится в публикации.
Добавляется, что ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения.
За размещение ненадлежащей рекламы служба назначила банку штраф.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».