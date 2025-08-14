Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу карты, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Арина Антонова/ТАСС

Как отмечает служба, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение.

«Радиореклама содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%. Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге», — говорится в публикации.

Добавляется, что ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения.

За размещение ненадлежащей рекламы служба назначила банку штраф.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».