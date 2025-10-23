Ричмонд
ФАС оштрафовала МТС Банк из-за радиорекламы

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала МТС Банк за распространение ненадлежащей радиорекламы, говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

Отмечается, что ранее служба возбудила дело, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения.

«В ролике была указана привлекательная информация о процентной ставке до 30% годовых при открытии вклада в МТС Банке. Однако иные сведения об условиях, влияющих на сумму доходов клиентов, в рекламе отсутствовали», — сказано в публикации.

По мнению ведомства, такие действия организации могли ввести потребителей в заблуждение. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф в соответствии с КоАП РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

