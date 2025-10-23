ФАС оштрафовала МТС Банк из-за радиорекламы

Отмечается, что ранее служба возбудила дело, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения.
По мнению ведомства, такие действия организации могли ввести потребителей в заблуждение. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф в соответствии с КоАП РФ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
