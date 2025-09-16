ФАС оштрафовала Альфа-Банк из-за рекламы

«Интернет-реклама банка содержала привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты и получении кэшбека в размере 5000 бонусов. Однако отсутствовала полная информация обо всех условиях финансовой услуги. Участникам необходимо было совершить покупку не менее чем на 500 рублей, а на получение бонусов могли рассчитывать только клиенты, не имеющие дебетовой карты Альфа-Банка на момент начала акции», — пояснило ведомство.