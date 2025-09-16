Ричмонд
ФАС оштрафовала Альфа-Банк из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Как сказано в сообщении, по мнению ФАС, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение.

«Интернет-реклама банка содержала привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты и получении кэшбека в размере 5000 бонусов. Однако отсутствовала полная информация обо всех условиях финансовой услуги. Участникам необходимо было совершить покупку не менее чем на 500 рублей, а на получение бонусов могли рассчитывать только клиенты, не имеющие дебетовой карты Альфа-Банка на момент начала акции», — пояснило ведомство.

Как отметила пресс-служба, ФАС возбудила дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало Альфа-Банку предписание о прекращении нарушения.

«За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф в соответствии с КоАП РФ», — заключила служба.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

