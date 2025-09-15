Ричмонд
ФАС контролирует стоимость авиабилетов в Краснодар

При выявлении значительного роста цен служба проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Краснодар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба включила соответствующее направление (туда и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами», — сказали в ФАС.

В ведомстве пояснили, что ФАС контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках. При выявлении значительного роста их стоимости служба проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению.

«В случае выявления признаков злоупотребления авиакомпаниями доминирующим положением, в том числе необоснованного роста цен, служба оперативно примет меры реагирования», — отметили в ФАС.

