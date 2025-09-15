ФАС контролирует стоимость авиабилетов в Краснодар

Узнать больше по теме

Доход: основные виды и особенности

Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.